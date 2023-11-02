Выглядит круче гортензии: посадите этот куст в ноябре — он будет украшать сад до глубокой осени

Садоводам нет покоя даже в ноябре. Ведь сейчас самое время посеять замечательное растение под названием кохия.

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Семена этого полукустарника отлично переносят морозы. Поэтому обычно его сажают под зиму. Весной растение взойдет одним из первых и будет радовать вас буйной зеленью летом и красными листьями осенью.

Все просто. Для начала определитесь с местом посадки. Чтобы сделать правильный выбор, нужно помнить о том, что кохия любит солнце и не терпит застоя влаги.

Нашли участок? Теперь взрыхлите почву. Прочертите в земле бороздки, бросьте в них семена и присыпьте их землей. Если в ваших краях суровые зимы, можно утеплить посадки мульчей. Больше делать ничего не нужно.

Весной кохия быстро тронется в рост и вскоре станет предметом зависти всех соседей. Внешне куст похож на мини-кипарис.

В теплое время года кохия отличается яркой зеленью. А ближе к концу лета ее листья меняют цвет на ярко-красный. И это так красиво. Смотрится намного круче, чем цветение гортензий. Вот увидите: это полный восторг!

Источник: oka.fm