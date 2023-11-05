Хочется вдыхать бесконечно: 3 лучших парфюма с ароматом свежести и мощной стойкостью

Многие девушки предпочитают пользоваться парфюмами, в которых нет «кричащих» нот. Такие легкие свежие ароматы отлично подходят для ежедневного использования.

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Одной из самых популярных в этом направлении считается парфюмерная вода Issey Miyake L'Eau D'Issey. Несмотря на свою лаконичность и сдержанность, она очень запоминается. В ней нежно переплетаются ноты лепестков лотоса и сладость дыни.

Вторым в списке стал Clean air eau de toilette. Многие описывают этот аромат, как волны прохладного воздуха или прикосновение нежнейшего шелка к обнаженной коже. Основными нотами в парфюме выступают фрезия и пион.

Замкнул тройку Maison Martin Margiela Replica Lazy Sunday Morning, который переводится как «Ленивое воскресное утро». Он часто ассоциируется с запахом чистого белья и придется по душе тем, кто любит ноты ландыша, альдегида и белого мускуса.

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По материалам thegirl.ru