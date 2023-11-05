Посадите осенью этот изумительный многолетник: цветет так, что прохожие сворачивают шеи

Большая часть многолетников цветет не больше двух месяцев, однако есть и такие, которые могут украшать клумбу на протяжении всего лета. К ним относится монарда (бергамот).

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Цветение этой культуры начинается в июне, а заканчивается — в сентябре. Стебли сначала вырастают до полутора метров, а затем на них появляются симпатичные цветы-хохолки. Они бывают лиловыми, белыми, сиреневыми, розовыми, фиолетовыми и красными.

Широкая палитра оттенков позволяет удачно вписать монарду практически в любую клумбу. Однако главным плюсом таких цветов является не разнообразие тонов, а приятный аромат, который обожают многие люди. Также запах привлекает пчел.

Еще к достоинствам монарды следует отнести нетребовательность. Достаточно посадить этот цветок на солнечном месте с плодородным грунтом, и он будет отлично себя чувствовать без внесения удобрений и другого ухода.

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По материалам портала wiki-dacha.ru