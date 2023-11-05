Опрысните розы осенью по этой схеме: через год зацветут так, что соседи обзавидуются

Чтобы розы хорошо перенесли зиму и порадовали пышным цветением в новом сезоне, их нужно как следует подготовить к холодам.

Сначала необходимо удалить с ветвей всю листву. Ее нужно сжечь и ни в коем случае не использовать для окучивания. Под укрытием листья могут загнить и погубить весь куст.

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Далее последует обрезка. Ее необходимо проводить, ориентируясь на сорт. Например, чайно-гибридные розы и розы флорибунда можно обрезать до середины куста. Плетистые растения стоит пригнуть.

Завершающим этапом подготовки к укрытию станет обработка от грибков. Можно использовать любой готовый фунгицид. Состав следует развести по инструкции и опрыснуть голые кусты.

Многие дачники отдают предпочтение проверенному годами железному купоросу. Он разводится из расчета 300 граммов вещества на 10 литров воды.

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По материалам портала ogorod.ru