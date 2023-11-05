Будете смеяться до слез, когда узнаете: вот зачем на самом деле нужен бантик на женских трусах

Многие модели женских трусов имеют впереди декоративный бантик. Чаще всего его делают из тонкой атласной ленты или кружева. Кажется, будто эта деталь является чисто декоративной, однако это не так.

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Оказалось, на самом деле у бантика есть весьма полезное практическое назначение — он помогает на ощупь определить, где находится лицевая сторона. Благодаря такому нехитром элементу можно не бояться надеть белье наизнанку.

Также бантик можно считать данью истории. Известно, что до появления современных резинок нижнее белье подвязывали специальными лентами. Женщины завязывали их аккуратными бантиками.

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По материалам портала Daily Star