Холода отступили надолго: жителям Москвы рассказали о погоде на ноябрьские праздники

Эксперт отметил, что в ночь на субботу, 4 ноября, воздух в Москве прогреется и температура будет около нуля градусов, а днем станет теплее до +6...+9 градусов. Днем осадков не ожидается, но при этом давление будет немного падать, поэтому вечером или в ночь на воскресенье может пройти небольшой дождь.

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5 и 6 ноября столицу накроет теплый фронт. Температура воздуха снова поднимется. Ожидается пасмурная погода с небольшими осадками. Ночью температура составит от +4 до +6 градусов, а днем – от +9 до +12 градусов, об этом Цыганков рассказал в интервью изданию «Москва 24».