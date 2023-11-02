Испортится мгновенно: никогда не храните картофель рядом с этими продуктами — частая ошибка

Зачастую дачники получают внушительный урожай картофеля. Примечательно, что после этого стоит не менее важная задача — сохранить плоды, чтобы они не портились. И тут многие совершают ошибки, которые мгновенно портят овощ. По словам эксперта из компании KJ Refrigeration, лучше всего хранить картошку в темном и прохладном месте. Идеально для этого подойдут кладовая или чулан.
А вот класть овощ в холодильник или морозилку ни в коем случае нельзя, потому что в этом случае картофель может стать мягким.
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Также не все знают, что нельзя хранить этот корнеплод вместе с луком. Это объясняется тем, что лук выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания картошки. Из-за этого она может слишком быстро перезреть и испортиться. А еще в картофеле содержится много влаги, что в свою очередь отрицательно сказывается на состоянии лука.
Поэтому надо хранить картофель отдельно от других продуктов, которые содержат большое количество этилена. Хозяйкам подсказали, что к ним относят яблоки, бананы и помидоры.