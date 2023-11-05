Этот дивный кустарник цветет все лето, не требуя ухода: находка для ленивых дачников

Чтобы участок выглядел эффектно на протяжении всего летнего сезона, стоит высадить на нем долгоцветущие растения. К таким относится тамарикс, также известный под названиями гребенщик и бисерник.
Этот чудный кустарник вырастает до трех метров в высоту. Особенно декоративно он выглядит с июня по сентябрь. В это время растение привлекает внимание прохожих своими гибкими ветвями, густо усыпанными розовыми соцветиями-метелками.
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Вырастить тамарикс сможет любой начинающий садовод. Кустарник не требует особого ухода, частых поливов и подкормок. Также ему не нужно укрытие на зиму.
Чтобы растение выглядело декоративно и радовало пышным цветением, нужно проводить лишь простейшую обрезку.
Посадить тамарикс следует на солнечном месте. Земля должна быть нейтральной или слабощелочной.
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По материалам портала wiki-dacha.ru