Настоящая гадость: никогда не покупайте этот чай в пакетиках — в нем нет ничего от благородного напитка

Многие ценители чая с недоверием относятся к напитку из пакетиков. Они считают, что настоящий чай нужно заваривать в специальном чайнике, а не настаивать в кружке. И это отчасти так.

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Найти пакетированный чай хорошего качества довольно сложно. Но если вы не готовы отказаться от удобного формата, хотя бы обратите внимание на то, что покупаете. Есть три четких признака, которые указывают на плохое качество напитка.

Специалисты компании «Мосчайторг» настоятельно рекомендуют отказаться от покупки чая, если картонная упаковка не защищена пленкой. Продукт в таких условиях хранить нельзя. Содержимое пакетиков быстро впитает в себя влагу и посторонние запахи. Поэтому насладиться вкусом напитка, увы, не получится.

Также о качестве чая можно судить по наличию или отсутствию чайной пыли. Чтобы оценить продукт, переверните пачку вверх дном и присмотритесь. Если под целлофаном будет бурый порошок, значит, внутри пакетиков труха, а не отборные листья чая.

Хотите проверить уже имеющиеся запасы? Легко! Залейте пакетик горячей водой. Если жидкость станет мутной или на ее поверхности появится пленка — перед вами продукт низкого качества.

Источник: rbclife.ru