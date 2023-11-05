Стирайте шерстяные вещи только так: забудете о надоевших катышках

Опытные хозяйки знают, что неправильная стирка может испортить любую вещь. Особенно внимательно следует относиться к одежде, изготовленной из натуральной шерсти.

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Перед стиркой вещь нужно внимательно осмотреть. Если на ней есть затяжки или катышки, их необходимо убрать. Иначе после стирки дефекты могут стать еще более заметными.

Далее следует изучить ярлычок, на котором указаны правила стирки. Важно помнить, что даже у похожих вещей требования могут отличаться. Если проигнорировать рекомендации, ткань может «сесть» или растянуться.

Перед отправкой в машинку одежду нужно вывернуть. Это максимально снизит риск появления катышков.

Все шерстяные вещи запрещено стирать в горячей воде. Оптимальной считается температура 30 градусов. При машинной стирке нужно выбрать щадящий режим и отказаться от отжима с сушкой.

Моющее средство можно выбрать на свой вкус. Лучше, чтобы оно было жидким.

Также стоит отметить, что носить натуральную шесть необходимо аккуратно. Этот материал нельзя стирать слишком часто.

По материалам портала «БелНовости»