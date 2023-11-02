Добавили два дня: россияне получат больше выходных — известен график на Новый год

Россиян обрадовали длинными выходными на новогодние праздники в этом году. Как заявила юрист и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, отдыхать можно будет на протяжении десяти дней.

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Эксперт подчеркнула, что в этом году праздничными станут дни в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Суммарно россияне получат десять выходных.

«В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января — новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. <…> Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года», — объяснила Нечаева в беседе с изданием РИА Новости.

Она отметила, что 6-7 января в 2024 году являются обыкновенными выходными, но совпадают с праздничными датами. Согласно трудовому кодексу, они должны быть перенесены на 9 и 10 числа соответственно. Однако правило не распространяется на новогодние праздники.

Ввиду этого выходные 6-7 января будут перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.