Зачем нужен маленький кармашек на джинсах: лишь единицы используют его по назначению

Почти на всех джинсах есть маленькие кармашки, размещенные в больших карманах. Если назначение вторых деталей одежды понятно, то первые многие считают бесполезными. Однако это не так.

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Впервые маленькие кармашки презентовал бренд Levi Strauss & Co в 1800-х годах. Деталь должна была позволять безопасно хранить карманные часы на цепочке, которые в то время пользовались большой популярностью.

Позже в моду вошли другие часы, однако дизайнеры не стали убирать кармашек с джинсов. Его начали использовать в других целях. Например, хранить монеты, флешки, зажигалки или другие мелкие предметы.

Также эту деталь решили сохранить из-за визуального эффекта. Историк Трейси Панек из Levi Strauss & Co отметил, что благодаря ей «джинсы выглядят джинсами».

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По материалам портала techinsider.ru