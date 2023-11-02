Вот зачем нужны цифры на батарее сбоку: раскроете рот, когда узнаете

Практически каждый человек хотя бы раз замечал, что на боковой части батареи присутствует терморегулятор с цифрами. Эксперты рассказали, зачем они нужны и что обозначают.

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Терморегуляторы на батарее нужны для того, чтобы регулировать уровень нагрева батареи. Это позволяет изменить устанавливать нужную температуру в помещении. Цифры на регуляторе обозначают именно уровень тепла. При установке «единицы» батарея будет практически холодной, при «семерке» — буквально раскаленной.

При этом следует понимать, что цифры не считаются четким обозначением температуры. Тем не менее, связь все же существует. Цифра 2 соответствует примерно 15-16 °C, цифра 3 — 18-20 °C, цифра 4 — 22-24 °C. При включении цифры 5 комната прогреется примерно до 28 °C.

Рекомендуемым режимом является третий. Комфортной температурой для взрослых и пожилых людей, а также детей, считается интервал 19-22 °C, пишет портал «Точка».