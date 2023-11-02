Что делать, если окно стало «потеть»: поверните ручку под этим углом — сразу забудете о проблеме

С началом отопительного сезона многие хозяйки замечают, что на окнах появляется конденсат. Если вы считаете этот недостаток чисто косметическим — это не так. На самом деле излишки влаги могут привести к образованию грибка и плесени. А это не самые хорошие соседи для человека.

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Знакомая проблема? Можете выдохнуть. Больше не придется протирать стекла тряпкой. Чтобы избавиться от конденсата, нужно всего лишь повернуть ручку пластикового окна под определенным углом. А именно на 45 градусов. Сделайте это прямо сейчас, и вода моментально испарится. Вы даже не заметите того, как это произойдет.

Объясняется все просто. Оказывается, даже у самых дешевых конструкций есть режим микропроветривания. Он позволяет освежить комнату и решить вопрос со скоплением воды. Благодаря потокам воздуха с улицы конденсат быстро высохнет и в будущем не будет появляться на стеклах.

Пользуйтесь этим трюком на регулярной основе и расскажите о нем всем соседям. Можете не сомневаться: знакомые будут вам благодарны.

Источник: kobieta.gazeta.pl