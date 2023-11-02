И не гниет: ушлые дачники хранят морковь только так — твердая, сочная, лежит всю зиму

При неправильном хранении морковь может быстро испортиться. В частности, начать лопаться, а затем сгнить. Эксперты назвали несколько важных правил, благодаря которым овощ пролежит всю зиму и сохранит свои полезные свойства.

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Первое, что нужно сделать после выкапывания моркови — подготовить ящики. Следует использовать деревянные или пластиковые емкости, в которых присутствуют отверстия для вентиляции. В сами ящики нужно насыпать песок или опилки. Они должны быть сухими и чистыми.

Не менее важно разложить морковь. Овощи в ящике нужно разместить таким образом, чтобы они не касались друг друга. После выкладывания слоя моркови ее нужно присыпать песком или опилками. Как только ящик заполнится, его лучше накрыть бумагой.

Емкости вместе с овощем останется только разместить в подходящем месте. Таковым может стать подвал, кладовка или погреб. Важно, чтобы в помещении было около 0–5 градусов Цельсия, а уровень влажности составлял 80–90%.

Не лишним будет регулярно проверять состояние моркови, пишет портал «ТУТ Новости».