Лучше навоза: осенью бросьте это в теплицу или на огород — весной почва станет черноземом

Вырастить хороший урожай можно только в случае, когда семена сажаются в плодородную почву. При этом на многих участках грунт слишком глинистый или каменистый. Эксперты рассказали, как сделать любую землю настоящим черноземом с помощью простых компонентов.

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Самым распространенным способом улучшить состояние почвы считается использование навоза. Такой метод, как правило, оказывается крайне затратным. Именно поэтому ушлые дачники изобрели куда более дешевые и простые альтернативы.

В первую очередь отправьтесь в лес. Соберите там несколько «удобрений», в числе которых опавшие листья, хвоя и перегной. Последнее легко найти под старыми соснами, пишет портал «Белновости».

В конце останется только высыпать собранные компоненты прямо на грядки. Сделать это можно как на огороде, так и в теплице. Оригинальное удобрение даст невероятный эффект, и почва станет намного плодороднее.