Как выбрать самую свежую селедку в магазине — смотрите в оба: есть верный признак

Сельдь используют для приготовления многих блюд. Без нее не обходится практически ни одно новогоднее застолье. Поэтому хозяйки с трепетом выбирают данную рыбу в магазине. Но, увы, не всегда удается купить качественный продукт.

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Если вы устали выбрасывать плохую рыбу в мусор, тогда этот совет вам точно пригодится. Оказывается, есть верный признак, по которому можно отличить вкусную свежую селедку от залежалого некачественного продукта.

Все просто. Загляните рыбе в глаза: они должны быть чистыми, без мутной пленки. Не допускается даже намека на красноту! Кроме того, можно взглянуть на жабры. У свежей селедки они розовые, а никак не коричневые. Состояние чешуи тоже играет немаловажную роль. Если на рыбине есть повреждения, то от покупки лучше отказаться.

А вот желтоватого налета пугаться не нужно. Он никак не влияет на вкус и качество сельди.

Помните об этих признаках, и вам больше никогда не придется выбрасывать рыбу в мусорное ведро.

Источник: издание belnovosti.by