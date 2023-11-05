Пожелтевшая ванна засияет как зеркало: эта гремучая смесь растворит даже толстый слой налета

В процессе использования на сантехнике довольно быстро появляется налет. Особенно это касается ванны. Вернуть поверхности первозданную белизну можно с помощью народного метода.

Для приготовления чистящего средства понадобятся три ингредиента: кальцинированная сода, две больших ложки столового уксуса и одна ложка «Белизны».

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Жидкости следует смешать в удобной емкости, а затем всыпать соду и хорошо перемешать. Должна получиться смесь, напоминающая кашицу.

Полученную пасту наносят на загрязнения с помощью шпателя и оставляют на полчаса. За это время налет размягчится, его останется только оттереть с помощью губки и промыть поверхность водой. Работать следует в перчатках.

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По материалам портала ivd.ru