Растут зимой и не требуют ухода: посадите это в огороде осенью — весной будет тонна урожая

Многие дачники знают, что в преддверии зимы можно высаживать некоторые растения. Особенно те, которые легко переживают низкие температуры и дают ранний урожай весной. Эксперты рассказали пять культур, на которые стоит обратить особенное внимание.

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Одним из самых популярных культур для осенней посадки считается лук. Понадобится только дождаться, пока температура перестанет подниматься выше пяти градусов. С чесноком ситуация обратная. Его нужно высадить примерно за две недели до прихода устойчивых заморозков.

Отличной культурой для посадки на зиму считается редис. Он прорастает даже при низких температурах. Развиваться в прохладную погоду также способна свекла. Ее высаживают в тот момент, когда температура на улице оказывается стабильно ниже пяти градусов Цельсия.

Главное, о чем нельзя забывать — морковь. Ее следует высаживать в момент, когда столбик термометра остановится на отметке в 2-5 градусов Цельсия, пишет портал «Лайфхакер».