Сделайте это в ноябре, чтобы избавиться от проволочника в новом сезоне — все личинки сгинут

Личинки жука-щелкуна — главные враги картофеля. Дачники ведут с ними борьбу в течение всего огородного сезона. Они рассыпают на участке горчицу, поливают землю настоем чистотела и магазинной химией. А противным червякам хоть бы что.

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Знакомая проблема? Не переживайте. Вопрос с проволочником можно решить на весь новый сезон, если провернуть этот трюк в ноябре. Да, придется немного попотеть. Но оно того точно стоит. Поэтому дождитесь ощутимых заморозков, запаситесь лопатой и немедленно отправляйтесь на участок.

Инструкция простая. Возьмите в руки огородный инвентарь и перекопайте огород. Рыхлить почву нельзя: она должна лежать крупными пластами. Только в этом случае метод сработает как нужно.

Если все сделать правильно, проволочник просто-напросто замерзнет. Этот способ хорош еще и тем, что поможет избавиться от других вредителей, которые зимуют в почве.

Кроме того, в процессе перекопки можно сократить количество сорняков в будущем году. Для этого нужно удалять корешки вредных трав из земли. После проделанной работы их нужно будет сжечь. Не забывайте о том, что такие сорняки как пырей служат пищей для проволочника в холодное время года.

Источник: oka.fm