Секретный трюк продавцов: вот что выдаст лучший рис в магазине — смотрите на пачку

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Специалист объяснила, что рис бывает шлифованным, пропаренным и нешлифованным. Наиболее полезным считается последний. Распознать его в магазине достаточно просто.

В первую очередь стоит посмотреть на упаковку. Внутри нее не должно быть мусора, личинок насекомых или посторонних предметов. Признаком качественного риса считаются и сами зерна. Они должны быть одного размера и формы. Более того, на пачке следует отыскать знак ГОСТ.

Следует также понимать, что коричневый оттенок далеко не всегда является признаком качественной крупы.

«Если кроме рисинок вытянутой формы в упаковке встречаются круглые зерна, скорее всего, этот рис отличается не очень хорошим качеством», — заверила Калашникова в беседе с «Лайфом».

Она добавила, что шлифованный рис всегда отличается белым цветом, а пропаренный — желто-янтарным оттенком. Последний должен быть еще и прозрачным. Эксперт также посоветовала обратить внимание на дату изготовления и срок годности.