Подкормите засохшую герань, не потратив ни копейки: мигом покроется шапкой пышных цветов

Чтобы подкормить комнатные цветы, вовсе не обязательно покупать готовые минеральные комплексы. Некоторые самодельные составы вполне способны дать растениям все необходимые полезные вещества.

Например, герань отлично отреагирует на подкормку бананом. Для приготовления удобрения понадобится не весь фрукт, а только его кожура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сам плод можно съесть, а шкурку — положить в банку и залить литром чистой воды. Далее емкость следует поставить в теплое место на пару дней.

Когда время выйдет, настой можно будет использовать для полива. Благодаря ему герань получит магний, калий и многие другие полезные микроэлементы. Это позволит растению цвести дольше и пышнее.

Ранее дачникам рассказали, в каких местах можно копать землю на рассаду. Если взять подходящий грунт, сеянцы лучше приживутся.

По материалам портала «БелНовости»