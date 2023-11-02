Зимой сажаем эту зелень на подоконнике: урожаем заваливает до весны — соседи обзавидовались

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По словам специалиста, в преддверии зимы на подоконнике можно высадить сразу три растения. Каждое из них может похвастаться рядом преимуществ, первое из которых — неприхотливость. Каждое из растений практически не требует ухода. Более того, процесса пересадки также удастся избежать.

При этом урожай с небольших «грядок» будет невероятно полезным, а также регулярным.