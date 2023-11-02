Зимой сажаем эту зелень на подоконнике: урожаем заваливает до весны — соседи обзавидовались

Вопреки популярному мнению, возможность лакомиться собственным урожаем есть не только в теплые периоды года. Биолог и агроном Елизавета Тихонова рассказала, какую зелень стоит посадить на подоконнике уже сейчас.
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По словам специалиста, в преддверии зимы на подоконнике можно высадить сразу три растения. Каждое из них может похвастаться рядом преимуществ, первое из которых — неприхотливость. Каждое из растений практически не требует ухода. Более того, процесса пересадки также удастся избежать.
При этом урожай с небольших «грядок» будет невероятно полезным, а также регулярным.
«Посадить можно любую зелень с корневищем. Например, это могут быть петрушка, свекла. Лук дает хорошую зелень. Можно укоренить двулетники — тоже дадут хороший урожайчик», — рассказала Тихонова в беседе с порталом «Городовой».