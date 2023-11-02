Просто посадите этот сидерат: колорадский жук исчезнет, картофель будет переть, как на дрожжах — клубни крупные, ровные

Наши лайфхаки для самых заядлых дачников, которым важно собрать большой и качественный урожай.

Готовится к этому нужно загодя. На делянках, где постоянно растет картошка, обязательно нужно сеять сидераты.

После сбора урожая нужно сеять на месте, где росла картошка, рожь или овес вместе с озимой викой. Это позволит почве восстановиться и подготовить ее для посадки картошки на будущий год.

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