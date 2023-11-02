Просто посадите этот сидерат: колорадский жук исчезнет, картофель будет переть, как на дрожжах — клубни крупные, ровные

Наши лайфхаки для самых заядлых дачников, которым важно собрать большой и качественный урожай.
Готовится к этому нужно загодя. На делянках, где постоянно растет картошка, обязательно нужно сеять сидераты.
После сбора урожая нужно сеять на месте, где росла картошка, рожь или овес вместе с озимой викой. Это позволит почве восстановиться и подготовить ее для посадки картошки на будущий год.
Очень любит картофель такой сидерат, как лен. Его можно сеять после уборки урожая, а можно прямо в междурядьях картошки. Кроме этого, посадки можно мульчировать льняной соломой или отходами льна. Вы сразу почувствуете. что не стало колорадского жука, он боится льна.
Урожай картофеля будет выше. Клубни станут круглыми, ровными и очень вкусными.
По материалам dachnii.ru