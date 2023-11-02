Деньги упадут на карту: детские пособия вырастут в два с лишним раза — родителей обрадовали

Россиянам напомнили о выплатах, которые будут увеличены с 2014 года и подрастут еще и в 2025-м году. Как правило, все они связаны с рождением и воспитанием детей и получают их в нашей стране, в основном, женщины.
Заметнее всего увеличится размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас это 33 282 рубля. С 2024 года максимальная планка поднимется на 48 процентов, до 49 123 рублей, а в 2025 году эта сумма составит уже 68 996 рублей, то есть рост будет более, чем в два раза по сравнению с нынешними показателями.
«Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», — отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Эксперт напомнила также, что в 2024 году будут проиндексированы материнский капитал и пособие по беременности и родам. Маткапитал увеличат на 44 тысячи рублей, если это первый ребенок, а на второго — на 58 тысяч рублей.
Вырастет и максимальный размер пособия по беременности и родам: с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024 году и до 763 671 рублей в 2025 году.
По материалам 1prime.ru