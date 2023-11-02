Деньги упадут на карту: детские пособия вырастут в два с лишним раза — родителей обрадовали

Россиянам напомнили о выплатах, которые будут увеличены с 2014 года и подрастут еще и в 2025-м году. Как правило, все они связаны с рождением и воспитанием детей и получают их в нашей стране, в основном, женщины.

Заметнее всего увеличится размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас это 33 282 рубля. С 2024 года максимальная планка поднимется на 48 процентов, до 49 123 рублей, а в 2025 году эта сумма составит уже 68 996 рублей, то есть рост будет более, чем в два раза по сравнению с нынешними показателями.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».