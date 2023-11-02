Смешали с водой, смочили тампон, смазали подмышки и благоухаем: запах пота улетучился — дезодорант больше не нужен

Эффектная блондинка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта.

Если вы мечтаете отказаться от дезодоранта в уходе за собой хотя бы в прохладное время года, то вы сделали верный клик.

Избавиться от запаха пота можно и без антиперспиранта. Есть масса природных средств, которые справляются с проблемой неприятного амбре не хуже дезодоранта.

Например, эфирные масла. Отлично нейтрализует запах пота масло чайного дерева.

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Две капли масла чайного дерева нужно смешать с двумя столовыми ложками воды. Смочите в этом растворе ватные тампоны или диски и протрите подмышечные впадины.

Можно сделать раствор эфирного масла чайного дерева с водой, перелить в пульверизатор и наносить на подмышки вместо дезодоранта. С неприятным запахом пота распрощаетесь точно! Будете только благоухать.

По материалам womanshape.ru

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