Смешали с водой, смочили тампон, смазали подмышки и благоухаем: запах пота улетучился — дезодорант больше не нужен

Если вы мечтаете отказаться от дезодоранта в уходе за собой хотя бы в прохладное время года, то вы сделали верный клик.
Избавиться от запаха пота можно и без антиперспиранта. Есть масса природных средств, которые справляются с проблемой неприятного амбре не хуже дезодоранта.
Например, эфирные масла. Отлично нейтрализует запах пота масло чайного дерева.
Две капли масла чайного дерева нужно смешать с двумя столовыми ложками воды. Смочите в этом растворе ватные тампоны или диски и протрите подмышечные впадины.
Можно сделать раствор эфирного масла чайного дерева с водой, перелить в пульверизатор и наносить на подмышки вместо дезодоранта. С неприятным запахом пота распрощаетесь точно! Будете только благоухать.
По материалам womanshape.ru