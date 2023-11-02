Метод двух ложек: сделали кашицу, нанесли на унитаз, через полтора часа смыли — чистота идеальная, просто блеск

Две столовых ложки лимонной кислоты и столько же горчичного порошка нужно тщательно перемешать с четырьмя столовыми ложками крахмала. Затем залить сухую смесь водой до получения кашеобразной массы.

Эту кашицу нужно равномерным слоем нанести на загрязненную поверхность, при необходимости, тщательно втереть. Чашу унитаза предварительно увлажните, чтобы смесь к ней прилипла. Оставьте на час-полтора, затем пройдите ершиком и смойте. Унитаз будет сверкать чистотой!

По материалам ivd.ru