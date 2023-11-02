В Средней полосе растут отлично: лучшие сорта томатов для открытого грунта — вкусные, урожайные, устойчивы к болезням

Монгольский карлик. Плоды нежные, с сочной мякотью. Сорт ранний, созревает за 85–90 дней. Низкорослый. Можно выращивать даже на балконе и подоконнике.

Волгоградский 5/95. Классический советский сорт. Поздний, вызревает за 116–130 дней. Плоды красные, хороши, как в свежем виде, так и в консервации.

Минусинский крупный. Плоды малиновые, крупные, мясистые с плотной мякотью. Сорт среднеспелый, созревает за 115 дней.

Ляна. Плоды небольшие, красные и очень вкусные! Сроки созревания зависят от региона. В Центральном урожай можно собирать через 94–100 дней, в Восточной Сибири — через 115–123 дня.

Белый налив 241. Еще один классический советский сорт. Плоды красные, круглые. Их рекомендуют использовать в свежем виде. Сорт ранний, созревает в среднем за 100 дней.

По материалам kp.ru