Только этот сидерат самый лучший и универсальный: растет там, где не растет больше ничего — сделает плодородной даже глину

Огород обязательно должен уходить в зиму зеленым. Это самый главный секрет современного садовода. Там, где летом были грядки, осенью непременно должны быть посеяны сидераты. Снег на вашей даче должен лечь именно на них.

Самым лучшим и универсальным сидератом признана гречиха. Главное ее преимущество в том, что она может расти даже там, где ничего больше не растет.

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