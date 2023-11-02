Только этот сидерат самый лучший и универсальный: растет там, где не растет больше ничего — сделает плодородной даже глину

Огород обязательно должен уходить в зиму зеленым. Это самый главный секрет современного садовода. Там, где летом были грядки, осенью непременно должны быть посеяны сидераты. Снег на вашей даче должен лечь именно на них.
Самым лучшим и универсальным сидератом признана гречиха. Главное ее преимущество в том, что она может расти даже там, где ничего больше не растет.
Даже самая обедненная и истощенная почва со временем превратится в плодородную, если на ней высевать гречиху.
Лучших результатов можно добиться, если сеять разные сидераты, то есть, использовать их смеси. Это могут быть совместные посадки сидерального гороха и горчицы; Еще злаковые отлично сочетаются с бобовыми и крестоцветными. Хорошо сажать рапс только в смесях, вместе со злаковыми и бобовыми культурами.
По материалам dachnii.ru