Никакой больше слипшейся жижи: рис отныне готовим только так – рассыпчатый, зернышко к зернышку

Рис – вкусный и сытный продукт, который в качестве гарнира давно полюбился россиянам. Сортов существует множество, и хозяйки наловчились каждый использовать по назначению. Только не у всех выходит при варке добиваться рассыпчатости, вместо желанных крупинок – один комок слипшейся жижи.
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Дело не столько в сорте, сколько в способе приготовления. Есть хитрость, позволяющая всегда получать при готовке рассыпчатый рис, зернышко к зернышку.
Его надо готовить на сковородке. Берем глубокую, наливаем ложку растительного масла, разогреваем и насыпаем рис.
Немного обжариваем, тщательно помешивая, через 5-7 минут солим и добавляем приправы по вкусу, и после этого заливаем водой или бульоном в известной пропорции 1:2. Накрываем крышкой, в течение 20 минут готовим. Получается рассыпчатый гарнир, которому рада любая хозяйка.
По материалам сайта Belnovosti