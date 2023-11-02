Никакой больше слипшейся жижи: рис отныне готовим только так – рассыпчатый, зернышко к зернышку

Рис – вкусный и сытный продукт, который в качестве гарнира давно полюбился россиянам. Сортов существует множество, и хозяйки наловчились каждый использовать по назначению. Только не у всех выходит при варке добиваться рассыпчатости, вместо желанных крупинок – один комок слипшейся жижи.

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Дело не столько в сорте, сколько в способе приготовления. Есть хитрость, позволяющая всегда получать при готовке рассыпчатый рис, зернышко к зернышку.