Ноябрь в стране будет аномальным: синоптики раскрыли, чего ждать от погоды

Последний месяц осени на календаре, но, судя по прогнозам синоптиков, холода и стужа не торопятся в Россию. Ноябрь обещает быть аномально теплым.

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила "Комсомольской правде", что погода выше нормы на +7..+8 градусов Цельсия грядет в Москве и юге Центрального федерального округа в первую неделю ноября.

Так тепло в ноябре не было с 1934 года. Аномальное тепло продержится до конца первой декады месяца, причем, выше нормы термометры будут показывать также на территории Центрального, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, на юге Урала.