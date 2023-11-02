Декабрист будет цвести без остановки, как ошалелый: обманули растение и теперь радуемся

Оживить интерьер и наполнить яркостью дом призван любой комнатный цветок. И декабрист в этом плане является одним из распространенных у любителей домашней зелени. Но что делать, если цветы все не появляются? Действовать!
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Одним жестом можно заставить декабрист цвести, а если повторять это снова и снова, то и бутоны будут появляться на ветках без остановки.
Секрет в том, чтобы создать декабристу сначала зиму, а потом весну, но не обязательно календарные – этого же долго ждать. А создать самостоятельно.
Поставьте горшок с цветком сначала туда, где прохладно, +7…+15 градусов Цельсия. Оставьте декабрист на неделю в этой обстановке, а затем поместите в тепло. Растение обманется и посчитает, что наступила весна, начнет буйно цвести.
По материалам сайта Belnovosti