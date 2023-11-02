Как правильно выбирать куриное мясо в супермаркете: чтобы свежее и безопасное

Блюда из куриного мяса регулярно появляются на столе россиян, поскольку это диетическая, недорогая и вкусная пища. Но мясо птицы – скоропортящийся продукт, поэтому важно проявлять особую бдительность при выборе в супермаркетах охлажденной курицы.
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Первое, на что важно обращать внимание, - это упаковка. Она должна быть без повреждений, с указанием срока годности (который обязательно важно тоже проверить) и условий хранения.
Куриное мясо обладает нейтральным запахом, поэтому желательно понюхать продукт. Если в нос ударяет некий резкий аромат, это может сказать о начавшемся процессе гниения. Точно не стоит покупать.
Визуально мясо имеет розоватый оттенок. Бледную, ярко-розовую или темную тушку брать уже не стоит.
Также следует отказаться от соблазна приобрести курицу в маринаде. Вполне возможно, что под соусом продавцы пытаются скрыть истекший срок годности. А это опасно для организма потребителя. Мариновать лучше и надежнее свежее мясо самостоятельно.
По материалам сайта Belnovosti