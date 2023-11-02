Теперь эти котлеты – самые любимые: куриный фарш замешиваем особенно сочно

Даже из куриной грудки можно сделать котлеты, которые будут отличаться невероятной сочностью, а дети будут просить добавки. Причем, каких-то заоблачных секретов или труднодоступных ингредиентов тут нет.
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Все дело – в пропорциях и твороге. Главное при подготовке фарша соблюдать требуемое рецептом количество продуктов в составе, и результат ошеломит.
На пару куриных грудок потребуется 200 гр творога, по 1 шт лука и яйца, соль, специи, зелен по вкусу, а также сухари для панировки.
Мясо измельчаем в блендере или мясорубке, лук мелко рубим и обжариваем для аромата. Перемешиваем с фаршем, разбиваем яйцо, добавляем творог и специи. Замешиваем, формируем котлеты, панируем и – на разогретую сковородку.
По материалам сайта Belnovosti