Селедку, яблоки, яйца превратили в сумасшедше вкусный салат: рецепт тут

Если оливье и винегрет приелись и хочется чего-то нового, можно приготовить салат из селедки и яблок с яйцами. Оригинальное сочетание ингредиентов порождает невероятный вкус, и гости обязательно попросят рецепт.
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А готовить такой салат нужно так. Берем 1 среднее яблоко, 200 гр филе сельди, 3 вареных яйца, листья салата, по 1 ст.л. французской горчицы и сока лимона, ложка оливкового масла.
Очищаем яблоко от кожуры, сердцевины, нарезаем мелко и поливаем лимонным соком – так оно не потемнеет. Также измельчаем яйца и селедку, чистые листья салата рвем руками на мелкие хлопья. Смешиваем ингредиенты в салатнике.
Отдельно готовим соус: горчицу, оливковое масло и оставшийся сок лимона, заправляем салат. Приятного аппетита!
По материалам сайта Belnovosti