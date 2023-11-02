Селедку, яблоки, яйца превратили в сумасшедше вкусный салат: рецепт тут

Если оливье и винегрет приелись и хочется чего-то нового, можно приготовить салат из селедки и яблок с яйцами. Оригинальное сочетание ингредиентов порождает невероятный вкус, и гости обязательно попросят рецепт.

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А готовить такой салат нужно так. Берем 1 среднее яблоко, 200 гр филе сельди, 3 вареных яйца, листья салата, по 1 ст.л. французской горчицы и сока лимона, ложка оливкового масла.