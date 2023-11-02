В ноябре посыпаем грядки мукой, пока не выпал снег: весной огород будет не узнать

Пока не лег снег, садоводы продолжают трудиться на огороде, завершая сезон работами по подготовке к зиме и следующему лету. Облегчить себе наступление нового периода в будущем году они могут, правильно удобряя почву и насыщая ее питанием.
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Чтобы урожайность на грядках выросла в разы, дачники используют одну хитрость в ноябре, пока не лег снег. В столь поздний период лучшим вариантом удобрения почвы является костная или рыбная мука.
Высокопитательная натуральная подкормка насытит землю кальцием и фосфором – то, что нужно перед зимовкой. Особенно благоприятно это удобрение отразится на урожае помидоров и капусты.
Муку можно просто посыпать на грядки, либо при перекопке внести в почву. На квадрат земли идет 50-100 гр средства. Дополнительно можно смешать удобрение с торфом или компостом.
По материалам сайта Belnovosti