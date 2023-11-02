Невероятный аромат, неповторимый вкус, пышная пена: варим кофе по-ирландски только так

За полюбившимся многим россиянам кофе по-ирландски не обязательно куда-то выбираться из дома, тем более погода в ноябре обычно этому не благоволит. Можно приготовить согревающий напиток дома, главное, соблюсти рецептуру.
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Айриш-кофе существует с 1943 года, когда в Ирландии шеф-повар одного из аэропортов поспешил согреть мерзнущих пассажиров горячим кофе. Он сделал его вкус оригинальным, добавив не только сливки, но и виски.
Сегодня приготовить такой напиток дома не составит труда. Для начала варим кофе в турке, зачем кипятим воду и добавляем в нее до полного растворения 4 чайные ложки сахара. Полстакана холодных сливок взбиваем в пену.
Разливаем воду с сахаром по чашкам, добавляем 90 мл виски, кофе и в последнюю очередь отправляем туда взбитые сливки. Айриш-кофе готов!
По материалам сайта Belnovosti