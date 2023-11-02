Когда вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам, рассказал экономист Зубец: надо ждать

Индексации пенсий пожилые россияне всегда ждут с нетерпением - прибавка лишней не бывает. Уже известно, что с 1 января 2024 года пенсии по старости людям будут повышены на 7,5%. Правда, это не коснется категории работающих пенсионеров.
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Несмотря на продолжающиеся баталии на тему индексации пенсий работающим людям, вопрос с мертвой точки в этом году не был сдвинут. В Госдуме делают обнадеживающие заявления – депутат Светлана Бессараб настаивает на введении повышения, ей вторит коллега Ярослав Нилов.
Однако, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что сейчас шансов на индексацию пенсий работающим нет никаких. Это может произойти только в том случае, если изменятся экономические реалии.
«Производительность труда в России должна вырасти в два раза. Или хотя бы в 1,5. Но она у нас увеличивается очень медленно, при сегодняшнем уровне развития примерно на 2% в год. Вот, считайте, чтобы производительность труда выросла даже в 1,5 раза, нам потребуется лет 25-30», - объяснил, когда ждать индексации пенсий трудящимся, эксперт.
По материалам сайта mk.ru