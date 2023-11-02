Когда вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам, рассказал экономист Зубец: надо ждать

Индексации пенсий пожилые россияне всегда ждут с нетерпением - прибавка лишней не бывает. Уже известно, что с 1 января 2024 года пенсии по старости людям будут повышены на 7,5%. Правда, это не коснется категории работающих пенсионеров.

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Несмотря на продолжающиеся баталии на тему индексации пенсий работающим людям, вопрос с мертвой точки в этом году не был сдвинут. В Госдуме делают обнадеживающие заявления – депутат Светлана Бессараб настаивает на введении повышения, ей вторит коллега Ярослав Нилов.