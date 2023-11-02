От годовалого налета и желтизны на ванне избавились в два счета: средство готовим сами из трех компонентов

Не каждому моющему средству под силу избавиться от желтого налета и ржавчины, а также известковых отложений, которые годами копятся на ванной. Особенно сложно избавиться от них в местах стыков и швов, но хозяйки не опускают руки.

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На помощь подоспел лайфхак от блогера Елены Матвеевой, которая на своем YouTube-канале раскрыла секрет своей идеально чистой ванны. Периодически она проводит глобальную чистку ванны, времени уходит совсем немного, минут 5 на все, про все. А средство для очистки она готовит самостоятельно. В составе – три компонента: кальцинированная сода, лимонная кислота, жидкое мыло.