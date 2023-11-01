Помидоры будут как на подбор, крупные, мясистые: просто нужно будет положить это в лунку при посадке — лайфхак на будущее

Обогащать почву можно и нужно непосредственно в момент посадки растений. Чтобы получить высокий урожай крупных и мясистых томатов, в лунку при посадки стоит добавить, например, горстку луковой шелухи.
Собирать ее можно и нужно начинать уже сейчас.
Луковая шелуха улучшит состав почвы и ее структуру и предотвратит развитие заболеваний, которым подвержены помидоры.
Кроме шелухи, отличным средством, стимулирующим рост помидоров, считается костная и рыбная мука, а также навоз.
По материалам belnovosti.by