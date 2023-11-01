Помидоры будут как на подбор, крупные, мясистые: просто нужно будет положить это в лунку при посадке — лайфхак на будущее

Обогащать почву можно и нужно непосредственно в момент посадки растений. Чтобы получить высокий урожай крупных и мясистых томатов, в лунку при посадки стоит добавить, например, горстку луковой шелухи.

Собирать ее можно и нужно начинать уже сейчас.

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