Доллару пообещали обрушение: сколько будет стоить «американец» до конца ноября

Рубль в конце октября начал укрепляться. Тренд был продолжен и в первый день ноября. Если раньше финансисты прогнозировали, что доллар будет стоить выше 100 рублей, то теперь все чаще эксперты склоняются к тому. что американская валюта будет дешеветь. И уже в конце ноября мы увидим доллар по 90 рублей.

Так, по мнению независимого инвестиционного советника Кристины Агаджановой, в случае укрепления рубля до 92 за доллар, «американец» может обвалиться еще.

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