Новые ограничения: россиянам, у которых есть потребительский кредит, не дадут ипотеку

И теперь банки одобряют лишь каждую пятую заявку на кредит. На этом фоне ЦБ хочет если не запретить, то сильно ограничить выдачу жилищных кредитов тем россиянам, у которых уже есть потребительские займы.

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев пояснил, что эта мера связана с тем, что банки хотят избежать кризиса и обезопасить себя. Если у человека уже есть кредит, то значит, часть своих денег он уже должен отдавать, а значит, что тут риск невыплаты ипотеки повышается.

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«Риски банка огромны. Если банк начнет получать квартиры, то куда он будет их девать, если цены на жилье снизятся? А если ставки по ипотеке будут оставаться высокими, то в следующем году квартиры могут начать дешеветь. И тогда, даже если банк заберет квартиру, ее цена не покроет долговых обязательств заемщика. У банка будут дырки в бюджете, а это сильно влияет на финансовую устойчивость, может вызвать банкротство», — высказался эксперт в эфире радио «КП».

Он добавил, что ограничений не избежать. Совсем недавно средняя ставка по жилищному кредиту на вторичку стала выше на 15%, а банки отклоняют 60–70% заявок на жилищный кредит.