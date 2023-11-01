Мегаурожайные сорта клубники: идеальны для средней полосы России — ягоды весят 50 грамм

Эта информация будет полезна тем дачникам, которые уже с осени задумываются о будущем урожае.
Какую клубнику лучше всего посадить в средней полосе России, чтобы и ягоды были крупными, и к холодам была устойчива? Изучите наш рейтинг. В нем — ответ на этот вопрос.
«Эльсанта». Вес ягод — до 50 граммов, мякоть плотная, кисло-сладкая. Высокая урожайность и хорошая транспортабельность, но на зиму придется укрывать.
«Хоней». Ягоды весом 45 граммов. Сорт устойчив к болезням и зимостойкий, выдерживает морозы до минус пятнадцати градусов. Урожайность — 450 граммов с куста.
«Альба». Созревает рано, урожайность — 800 граммов с куста. Морозостойкая, садоводы качеством этой клубники очень довольны.
«Мальвина». Поздний сорт, ягоды до 50 граммов, урожайность — 800 граммов с куста.
«Кармен». Вес ягод — 40–50 граммов, вкусные, сладкие, но плохо переносят перевозку.
По материалам ogorodovedenie.ru