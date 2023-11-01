Мегаурожайные сорта клубники: идеальны для средней полосы России — ягоды весят 50 грамм

Эта информация будет полезна тем дачникам, которые уже с осени задумываются о будущем урожае.

Какую клубнику лучше всего посадить в средней полосе России, чтобы и ягоды были крупными, и к холодам была устойчива? Изучите наш рейтинг. В нем — ответ на этот вопрос.

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