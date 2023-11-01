Противный запах из обуви исчезнет навсегда: три эффективных способа избавиться от зловония

Белые туфли невесты. Фото: Global Look Press

Справляемся с деликатной проблемой неприятного запаха от обуви.

Неприятный запах от обуви — проблема распространенная. Между тем существует масса эффективных методов сделать так, чтобы разуваться в гостях было не стыдно.

Идеально устраняют неприятные запахи шалфей и лаванда. Просто положите в обувь на ночь веточку шалфея или лаванды, утром проветрите на свежем воздухе. От зловония не останется и намека!

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Веточку лаванды с успехом можно заменить на эфирное масло этого же растения. Масло справляется с нейтрализацией неприятных запахов не хуже. Всего 3–4 капли масла лаванда на стельку решит проблему. Делать процедуру нужно вечером. За ночь запах из обуви исчезнет. Внимание! Масло нужно эфирное, не путать с косметическим. Оно таким эффектом не обладает!

Еще один помощник в борьбе с плохим запахом от обуви — это цитрусовые. Корки апельсина, лимона или грейпфрута положите на ночь в обувь, наутро неприятного амбре не почувствуете.

По материалам Life.ru

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