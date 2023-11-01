Противный запах из обуви исчезнет навсегда: три эффективных способа избавиться от зловония

Неприятный запах от обуви — проблема распространенная. Между тем существует масса эффективных методов сделать так, чтобы разуваться в гостях было не стыдно.
Идеально устраняют неприятные запахи шалфей и лаванда. Просто положите в обувь на ночь веточку шалфея или лаванды, утром проветрите на свежем воздухе. От зловония не останется и намека!
Веточку лаванды с успехом можно заменить на эфирное масло этого же растения. Масло справляется с нейтрализацией неприятных запахов не хуже. Всего 3–4 капли масла лаванда на стельку решит проблему. Делать процедуру нужно вечером. За ночь запах из обуви исчезнет. Внимание! Масло нужно эфирное, не путать с косметическим. Оно таким эффектом не обладает!
Еще один помощник в борьбе с плохим запахом от обуви — это цитрусовые. Корки апельсина, лимона или грейпфрута положите на ночь в обувь, наутро неприятного амбре не почувствуете.
По материалам Life.ru