Противный запах из обуви исчезнет навсегда: три эффективных способа избавиться от зловония

Неприятный запах от обуви — проблема распространенная. Между тем существует масса эффективных методов сделать так, чтобы разуваться в гостях было не стыдно.

Идеально устраняют неприятные запахи шалфей и лаванда. Просто положите в обувь на ночь веточку шалфея или лаванды, утром проветрите на свежем воздухе. От зловония не останется и намека!

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