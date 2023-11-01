Уже решено: эти пенсионеры получат по 10 тысяч рублей в феврале

Так жители культурной столицы, которые являются инвалидами ВОВ, участниками боевых действий, ветеранами, бывшими узниками концлагерей или родились и жили в блокадном городе с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, будут получать раз в год по 10 тысяч рублей.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Еще отмечается, что по 5 тысяч рублей будут ежегодно получать вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также дети блокады, родившимся до 3 сентября 1945 года.

«На эти нужды в 2024 году в бюджете города выделяется 1,4 миллиарда рублей. А на три года — четыре миллиарда рублей. В ближайшее время соответствующие изменения будут узаконены изменениями в Социальный кодекс Петербурга», — пояснил Беглов.

Такие же выплаты, по 5–10 тысяч рублей, запланированы и к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, которое будет отмечаться 27 января 2024 года, пишет «Парламентская газета».