Вставляем фен в зимнюю обувь — балдеем от результата: хитрый трюк избавит от проблем за минуту

Многие люди привыкли покупать исключительно кожаную обувь. При этом ни для кого не секрет, что она часто оказывается некомфортной и слишком тесной. Эксперты рассказали о топовом трюке с феном, благодаря которому жесткие ботинки станут удобнее, чем тапочки.

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Все дело в том, что с помощью фена можно «разносить» неудобную обувь за короткий промежуток времени. В первую очередь понадобится распознать, какие участки ботинка натирают чаще всего. После этого останется только обработать их феном. Нагревать обувь стоит около 30 секунд. Повторять процедуру можно несколько раз.

Отличной альтернативой фену является кокосовое масло. Им нужно будет натереть ботинки изнутри, после чего оставить на определенное время, пишет портал «Белновости».

Самым простым методом считается использование бумаги или газеты. Материал понадобится смять, а затем немного смочить водой. В конце останется только засунуть бумагу в обувь на несколько часов.