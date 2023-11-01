Дорогие порошки больше не покупаем: заливаем копеечную жидкость прямо в барабан машинки, получаем вещи идеально чистые

Опытные хозяйки готовы делиться своими лайфхаками, как сэкономить на стиральном порошке. Некоторые уже давно отказались от покупки дорогих порошков и с успехом пользуются дешевыми, ведь качество стирки при этом не страдает. Напротив, становится даже лучше.

Есть рекомендация добавлять при стирке аммиак, другими словами, нашатырный спирт. Это копеечное средство, продающееся в любой аптеке, заметно повышает качество стирки. Вещи выглядят очень свежими. Аммиак отлично отстирывает застарелые пятна, желтизну.

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