Дорогие порошки больше не покупаем: заливаем копеечную жидкость прямо в барабан машинки, получаем вещи идеально чистые

Молодая женщина загружает белье в стиральную машинку. Фото: Global Look Press

Называем средство, которое повышает качество дешевого порошка.

Опытные хозяйки готовы делиться своими лайфхаками, как сэкономить на стиральном порошке. Некоторые уже давно отказались от покупки дорогих порошков и с успехом пользуются дешевыми, ведь качество стирки при этом не страдает. Напротив, становится даже лучше.

Есть рекомендация добавлять при стирке аммиак, другими словами, нашатырный спирт. Это копеечное средство, продающееся в любой аптеке, заметно повышает качество стирки. Вещи выглядят очень свежими. Аммиак отлично отстирывает застарелые пятна, желтизну.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Нужно 40 миллилитров аммиака налить прямо в барабан стиральной машинки, порошок всыпать в специальный отсек и стирать на обычном режиме. Вещи отстираются великолепно. Запах аммиака выветривается в процессе сушки, не беспокойтесь!

По материалам дзен-канала «Мудрая хозяйка»

Читайте также