Норковая шуба останется в шкафу: известен главный тренд зимы-2024 — пора пополнить гардероб

И снова самым главным трендом станут пуховики. Они отличаются тем, что очень практичные и износостойкие. Но эксперт советовала присмотреться еще и к дубленкам. Они есть в разных вариациях: легкие, потяжелее, более объемные и приталенные.

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«Выглядят они все максимально стильно, но если вы хотите носить дубленку много лет, то лучше отдать предпочтение классическим цветам, а не чему-то яркому», — заявила Миловская, пишет издание «Подмосковье сегодня».

Она также рассказала, что пуховики лучше покупать из предыдущих коллекций на крупных распродажах. Они будут более качественными, а приобрести их получится со скидкой. Эксперт добавила, что актуальны в этом сезоне также дубленки и парки размера оверсайз.