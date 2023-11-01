Завалит снегом: в ноябре эти регионы России накроют аномалии — синоптики в панике

Жителям Центральной России в ноябре стоит ожидать огромного количества осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ожидать аномалий стоит в конце месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам синоптика, первая неделя ноября в Центральной России станет аномально теплой. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 5–8 градусов. Стоит также ожидать выпадения 150–200% осадков, причем в виде дождей.

Тишковец добавил, что в этот период столбики термометров поднимутся до отметок 6–11 градусов днем и 0–5 градусов ночью.

Зимы стоит ожидать примерно к третьей неделе ноября. Температура вновь вернется к климатической норме, и осадки будут в виде снега. Последняя неделя месяца ознаменуется похолоданием. Температура окажется на 1–3 градуса ниже нормы. При этом выпадет 80–100% снежных осадков.