Запеканка с колбасками и яйцами: вкуснейший и простой завтрак, который заменит приевшуюся яичницу

Нужно приготовить заранее ингредиенты: 4 сосиски, 4 штучки бекона, 240 граммов свежих шампиньонов, розовых помидоров коктейльных — 16 штук, два зубчика чеснока, одну столовую ложку оливкового масла, соль кошерную по вкусу, перец черный молотый по вкусу, 4 куриных яйца, петрушки свежей.

Сначала нужно разогреть духовой шкаф до 200 градусов. На противень с бортиками выложите нарезанные сосиски и бекон, а потом запекайте их в течение 15 минут.

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Также надо нарезать грибы, помидоры и чеснок. Все это следует смешать в большой миске с маслом, солью и перцем. После это необходимо выложить всю смесь на противень к бекону и сосискам. Запекать все нужно еще 10 минут.

Потом между овощами надо сделать небольшие углубления и разбить в каждое по одному яйцу. Снова отправьте все в в духовку, пока не прожарятся мясные ингредиенты, а яичные белки не станут прозрачными. На это уйдет еще 8–10 минут, пишет MarieClaire.ru. Подавать запеканку можно с тостами.